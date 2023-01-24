Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları gündemde

2023 yılının ilk MGK toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısında birçok konu masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor. Toplantıda, Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılacak.

ROKETLİ SALDIRI DA GÜNDEME

Teröristler tarafından geçen hafta, Suriye kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na yapılan saldırı sonrasında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar toplantıda görüşülecek.

YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ PROVOKASYONLARI

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonlarının olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.





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