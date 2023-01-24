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Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını yarın yapacak. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun masaya yatırılacağı toplantıda, İsveç'in Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularındaki son durumun da ele alınması öngörülüyor.

11:33 . 24/01/2023 Salı
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2023 yılının ilk MGK toplantısı yarın yapılacak.

2023 yılının ilk MGK toplantısı yarın yapılacak.

2023 yılının ilk MGK toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısında birçok konu masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINACAK

Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor. Toplantıda, Pençe serisi operasyonlar başta olmak üzere terörle mücadelede gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılacak.

ROKETLİ SALDIRI DA GÜNDEME

Teröristler tarafından geçen hafta, Suriye kuzeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı'na yapılan saldırı sonrasında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar toplantıda görüşülecek.

YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ PROVOKASYONLARI

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonlarının olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.


RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

#ankara
#MGK
#erdpğan
29 dakika önce
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Yılın ilk MGK'sı yarın toplanıyor: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları gündemde
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