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Yıllarca partinin yükünü çeken CHP'nin ağır topları İstanbul'da bağımsız aday oluyor

CHP'de yaşanan 'aday belirleme' krizinde talepleri karşılanmayan ve partiden tasfiye edilircesine dışlanan gruplar harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden partinin ağır toplarından Gürsel Tekin ile Akif Hamzaçebi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için ayrı ayrı bağımsız aday olacakları konuşuluyor.

21:13 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 23:14 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gürsel Tekin - Akif Hamzaçebi
Gürsel Tekin - Akif Hamzaçebi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve gelmesi sonrası partide yaşanan krizler, 'aday belirleme' sürecinde tavan yaptı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler çeşitli nedenlerle partiden bir bir tasfiye edildi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere neşter

CHP'de neşter yiyen son isimler, partinin ağır toplarından Gürsel Tekin ile Akif Hamzaçebi oldu.

Yeni CHP'yi "hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı" olarak tanımlayan Tekin
, zehir zemberek bir açıklama yaparak
partisinden istifa etti.
Kararının arka planını telefonla katıldığı canlı yayında anlatan Tekin,
"İstanbul’da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?"
sorusuna da
"Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım."
diyerek yanıt verdi.

Yıllarca partinin yükünü çeken CHP'nin ağır topları İstanbul'da bağımsız aday oluyor

CHP'de yaşanan 'aday belirleme' krizinde talepleri karşılanmayan ve partiden tasfiye edilircesine dışlanan gruplar harekete geçti.

Gürsel Tekin ile Akif Hamzaçebi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olacakları konuşuluyor.

İki isim, birbirinden bağımsız şekilde adaylıklarını ilan edecek.

İmamoğlu istemedi aday gösterilmediler

Hatırlanacağı üzere, Esenyurt’a Tekin yerine ise Ali Gökmen aday gösterilmişti. Parti Meclisi'nde Esenyurt önerilen Tekin’e yalnızca İmamoğlu ekibi itiraz etmişti. Perde gerisinde İmamoğlu’nun "Esenyurt'a Gürsel Tekin olmaz, eğer çok ısrarcı olursanız Çankaya'da Hüseyin Can Güner'i geri çekeriz" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine Tekin'in adaylığı geri çekilmişti.

Kılıçdaroğlu’na yakın eski Grup Başkanvekili Hamzaçebi de tasfiyeden nasibini almış, aday adayı olduğu Beykoz’a Alaattin Köseler aday gösterilmişti.

Esenyurt'ta Ali Gökmen'e 'HDP' ayarı: Adaylığı geri çekildi DEM Parti'nin istediği isim atandı

CHP eski Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Gökmen'in adaylıktan geri çekildiğini duyurdu. Gökmen’den boşalan adaylık için CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçtiğini vurgulayan Yarkadaş, DEM Parti'nin de bu isme sıcak baktığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere DEM Parti, 81 ilde seçime girme kararı almış, İstanbul da dahil olmak üzere tüm bölgelerde aday çıkaracağını duyurmuştu. Terör tutuklusu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilmiş fakat bu karardan vazgeçilmesi sonrası CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlık yeniden gündeme gelmişti.
DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında Adalar ve Esenyurt'ta kendi adaylarına destek istediği öne sürülmüştü.
HDP, 2019 yerel seçimleri öncesinde de İstanbul'da, CHP adayı Ekrem İmamoğlu için iki ilçede miting düzenlemiş, bu ilçelerden biri de Esenyurt olmuştu.

Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini anlattı: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım
Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini anlattı: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım

CHP'de arap saçına dönen yerel seçimlerde aday belirleme süreci partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin'in istifa etmesiyle yeni bir krize evrildi. Gürsel Tekin, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası parti yönetimine olan tepkileri artıran Tekin, katıldığı canlı yayında istifasının arka planını anlattı. Özgür Özel ve parti yönetimine sert sözlerle yüklenen Tekin, istifa nedenini "Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" sözleriyle açıkladı.


#CHP
#Gürsel Tekin
#Mehmet Akif Hamzaçebi
#Beykoz
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
3 saat önce
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