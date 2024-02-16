CHP'de arap saçına dönen yerel seçimlerde aday belirleme süreci partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin'in istifa etmesiyle yeni bir krize evrildi. Gürsel Tekin, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası parti yönetimine olan tepkileri artıran Tekin, katıldığı canlı yayında istifasının arka planını anlattı. Özgür Özel ve parti yönetimine sert sözlerle yüklenen Tekin, istifa nedenini "Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" sözleriyle açıkladı.