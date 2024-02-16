CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve gelmesi sonrası partide yaşanan krizler, 'aday belirleme' sürecinde tavan yaptı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler çeşitli nedenlerle partiden bir bir tasfiye edildi.
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere neşter
CHP'de neşter yiyen son isimler, partinin ağır toplarından Gürsel Tekin ile Akif Hamzaçebi oldu.
Yıllarca partinin yükünü çeken CHP'nin ağır topları İstanbul'da bağımsız aday oluyor
CHP'de yaşanan 'aday belirleme' krizinde talepleri karşılanmayan ve partiden tasfiye edilircesine dışlanan gruplar harekete geçti.
İki isim, birbirinden bağımsız şekilde adaylıklarını ilan edecek.
İmamoğlu istemedi aday gösterilmediler
Hatırlanacağı üzere, Esenyurt’a Tekin yerine ise Ali Gökmen aday gösterilmişti. Parti Meclisi'nde Esenyurt önerilen Tekin’e yalnızca İmamoğlu ekibi itiraz etmişti. Perde gerisinde İmamoğlu’nun "Esenyurt'a Gürsel Tekin olmaz, eğer çok ısrarcı olursanız Çankaya'da Hüseyin Can Güner'i geri çekeriz" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine Tekin'in adaylığı geri çekilmişti.
Kılıçdaroğlu’na yakın eski Grup Başkanvekili Hamzaçebi de tasfiyeden nasibini almış, aday adayı olduğu Beykoz’a Alaattin Köseler aday gösterilmişti.
Esenyurt'ta Ali Gökmen'e 'HDP' ayarı: Adaylığı geri çekildi DEM Parti'nin istediği isim atandı
CHP eski Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Gökmen'in adaylıktan geri çekildiğini duyurdu. Gökmen’den boşalan adaylık için CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçtiğini vurgulayan Yarkadaş, DEM Parti'nin de bu isme sıcak baktığını söyledi.