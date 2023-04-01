Yılmaz Özdil CHP yönetimine ateş püskürdü: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler

Özdil, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini eleştirdiği videoda, "Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" ifadelerini kullandı.

Özellikle Atatürkçü ve onun izinden giden kişilerin partide barındırmadıklarını söyleyen Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.