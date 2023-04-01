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Yılmaz Özdil CHP yönetimine ateş püskürdü: Atatürk gelse partiden ihraç edecekler

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Sözcü TV'nin kurucularından olan gazeteci Yılmaz Özdil, kendisini gazete ve televizyonlardan tasfiye eden CHP yönetimini hedef aldı. Özdil, "Atatürk gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

10:06 . 1/04/2023 Cumartesi
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Yılmaz Özdil- Kemal Kılıçdaroğlu

Yılmaz Özdil- Kemal Kılıçdaroğlu

Sözcü Tv'nin kurucularından olan ve Meral Akşener'e yönelik sözleri nedeniyle CHP yönetiminin isteği doğrultusunda Sözcü TV'deki görevinden kovulan Yılmaz Özdil, zehir zemberek açıklamalarla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi hedef aldı.


"Atatürk gelse ihraç edecekler"

Gazeteci Özdil yaptığı açıklamada, CHP yönetiminin parti içerisindeki Atatürkçü milletvekillerinin hiçbirini partide barındırmadıklarını söyleyerek "Atatürk gelse partiden ihraç edecekler" dedi.



"Atatürkçü ise partiden atıyorlar"

Özdil, Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini eleştirdiği videoda, "Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" ifadelerini kullandı.


Özellikle Atatürkçü ve onun izinden giden kişilerin partide barındırmadıklarını söyleyen Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.




#Yedili Masa
#Yılmaz Özdil
#CHP
#seçim
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