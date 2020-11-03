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Gündem Yılmaz Özdilden depremin gerçek şiddeti açıklanmıyor provokasyonu
POLİTİKA

Yılmaz Özdil’den ‘depremin gerçek şiddeti açıklanmıyor’ provokasyonu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, her deprem sonrası ortaya atılan "Afet Bölgesi ilan etmemek için şiddeti düşük gösteriyorlar" yalanını yineledi. Özdil, depremin gerçek şiddetinin 7 büyüklüğünde olduğunu öne sürerek, “CHP'nin İzmirlilerin haklarını yedirmemesi, İzmir'in başına gelen faciayı küçültmelerine izin vermemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yılmaz Özdil
Yılmaz Özdil

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir yazı kaleme aldı. Depremin şiddetinin birçok kurum tarafından açıklananın aksine 6,6 olmadığını, 7 büyüklüğünde olduğunu öne süren Özdil, “Sadece 21 bina yıkıldı diyerek, sadece o yıkılan binalardan yayın yaparak, depremin büyüklüğünü 21 binaya indirgemek istiyorlar. Eğer 7 büyüklüğünde olduğu ortaya çıkarsa, evleri/işyerleri oturulamaz hale gelen vatandaşlara ‘afet’ kapsamında yardım etmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

CHP’ye çağrıda bulundu

CHP’ye de çağrı yapan Özdil, “CHP'nin de İzmirlilerin haklarını yedirmemesi, İzmir'in başına gelen faciayı küçültmelerine izin vermemesi gerekiyor” dedi.

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AFAD Başkanı tepki gösterdi

Özdil’in sözleri tepki gördü. Özdil’in yazısına ilişkin açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “Yılmaz bey, Allah rızası için insanların duyguları ile oynamayın. İnsanları yalanlarla, yanlışlarla tahrik etmeye çalışmayın. Bizim için depremin büyüklüğünün yapacağımız yardım faaliyetlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. 7 büyüklüğünün hiçbir özel anlamı yok.

“Neyi ölçüyorsak onu söylüyoruz”

Neyi ölçüyor isek onu söylüyoruz! Biz bir kişiye, bir çocuğumuza daha canlı ulaşmaya çalıştığımız şu saatlerde bir taraftan da bu dezenformasyonlarla uğraşıyoruz. Ne olur yapmayın, ne olur” dedi.

  • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Anayasası’nın 119. ve 120. maddelerinde olağanüstü hal ilan edilebilmesine ilişkin bilgiye ulaşılabiliyor. Koşullar arasında “tabii (doğal) afet” de bulunuyor. Anayasada her depremin afet sayılacağıyla ilgili bir madde bulunmuyor. Depremin afet sayılabilmesi için şiddet olarak belirli bir büyüklüğün üstünde olmasına dair bir ibare de bulunmuyor.


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