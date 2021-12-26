Yine pitbull saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'nin borcunu hiçbir iş yapmadan 61 milyar TL'ye çıkardılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda İstanbul için geniş bir yer ayırdı. CHP'li yönetim dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borç yükünün arttığına dikkat çeken Erdoğan, bir sonraki seçimlere kadar miktarın 100 milyar dolara ulaşabileceği konusunda uyardı.



Erdoğan, 'Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İBB önünde hanımlarıyla beraber ağlayan insanların gözyaşlarını sen bana anlatma. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde personel fazlası vardı, israf vardı? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.' ifadelerini kullandı

