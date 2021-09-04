Yirmi bin öğretmen atandı: ​Okulu açık tutmakta kararlıyız

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni’nde, ataması gerçekleştirilecek 20 bin öğretmeni tebrik edip, görev yerlerinde başarılar dileyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atanacaklarla öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını anlattı.

Ataması yapılan öğretmenler büyük sevinç yaşadı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz yok

2002’de yaklaşık 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 200 binlere yaklaştığını dile getiren Erdoğan, “Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle okullarımızın, sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üstünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız 22 ile OECD civarındadır.” diye konuştu.

AŞI YAPTIRARAK ÖRNEK OLUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların 1,5 yıldır okullarında, akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim-öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması önemlidir. Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak, çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, “İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.” diye konuştu.

Ataması yapılacak öğretmenleri tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, bu eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Diyarbakır annelerine selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘evlat nöbeti’nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, akşam saatlerinde paylaştığı mesajında “Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır Anneleri’ni selamlıyorum” dedi. Erdoğan, paylaştığı görüntülü mesajında da şu ifadeleri kullandı: “Sizi yıldıramadılar. Birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır.”

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