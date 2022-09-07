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EĞİTİM

YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı. Tercihler, 13 Eylül'e kadar yapılabilecek.

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Haber Merkezi AA
YKS ek tercih başvuru ekranı 2022: YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı mı, üniversite tercihler nasıl yapılır?
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2022-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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