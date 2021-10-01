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EĞİTİM

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları için bekleyiş sona erdi. 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerinin sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır

Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler

Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

KAYITLAR 4-7 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak."


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