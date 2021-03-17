YKS için geç başvurular başladı: Bugün ve yarın yapılabilecek

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.
Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.
Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.