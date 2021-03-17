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EĞİTİM

YKS için geç başvurular başladı: Bugün ve yarın yapılabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geç başvurularının 17-18 Mart tarihinde yapılabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu belirtildi.

Bireysel başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

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