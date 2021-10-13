YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu. Tercihlerin 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirtti.
Halis Aygün, Twitter'da hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."
Değerli adaylarımız,
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.
Değerli adaylarımız,