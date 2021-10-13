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EĞİTİM

YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu. Tercihlerin 14-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, Twitter'da hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."


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