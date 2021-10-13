YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ders saatleri açıklaması: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, konuşmasında, 'İllerden ve ilçelerden talepler geliyor. Öğrenciler de bugün, '40 dakika fazla biraz azaltabilir miyiz?' dediler. Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir beklenti olmasın. Tüm okullarımızda ders saatlerini azaltıyoruz. Öyle bir şey yok. Çok olağanüstü bir koşul olursa bu sadece okulları etkilemez, tüm toplumsal yaşamı etkiler. O zaman da her türlü karar alınabilir' dedi.