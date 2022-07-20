YKS sonuçları açıklandı: Öğrencilerde tercih telâşı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sıralamaları öğrenen öğrencileri şimdi de tercih telaşı sardı. 27 Temmuz’da başlayacak olan tercih maratonu öncesi öğrencilerle konuştuk. Aldıkları puanlardan memnun olup olmadıklarını, sınava nasıl hazırlandıklarını ve hangi okulları tercih edeceklerini sorduk.

Yiğit Binici

HUKUK YİNE REVAÇTA

Yiğit Binici: “Sonucum beni memnun etti. Hukuk tercih etmeyi düşünüyorum. Sınava iki senedir hazırlanıyordum; düzenli, bırakmadan ve kendimi fazla zorlamadan çalıştım. Yeni hazırlanacak öğrenciler kendilerini iyi tanımalılar, düzenli çalışmalılar, hayatlarının bu sınava bağlı olmadığı bilincinde olmalılar, motivasyonlarını her zaman yüksek tutmalılar ve netlerindeki dalgalanmaları normal karşılamalılar.”

Azra Gölünç

MÜHENDİSLİK YÜKSELİŞTE

Azra Gölünç: “Beklediğimden daha iyi geldi. Gemi Mühendisliği veya Makine Mühendisliği tercih etmeyi düşünüyorum ama araştırmaya devam edeceğim. Özellikle okul kursunun çok faydası oldu. Onun dışında Üsküdar Belediyesi Gençlik Akademisinin kursuna da katıldım.”

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Meryem Sude Özkaya

Meryem Sude Özkaya: "Netlerim iyi olduğu halde, yoğun katılımdan dolayı beklediğim sıralama gelmedi. Mühendislik istiyorum. Çalışırken önemli olan program yapmak ve yapılan programa uymak."

Feyza Kılıç

HAYALİM DOKTORLUK

Feyza Kılıç: “Sonucumdan memnun değilim. İkinci girişimdi. İlk seneme göre daha bilinçli ve istikrarlı çalıştım. Sınav süreci ve anını iyi kontrol ettim. Ama yaptığım net ve aldığım puana göre sıralamam çok aşağıda kaldı. Hedefim Tıp Fakültesi ve çalışmaya devam edeceğim.”

FAZLA KATILIM SIRALAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Gülşah İşlek: “Çok güzel bir puan yaptım ama maalesef sıralamam çok kötü geldi. Bu yüzden bu sene tercih yapabilir miyim bilmiyorum.”

GÜNDEM YKS programları ve kontenjanları yayımlandı