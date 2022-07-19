YKS programları ve kontenjanları yayımlandı

ÖSYM Başkanı Aygün, dün Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bugün de 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

KILAVUZ ÖN BİLGİ AMAÇLI YAYINLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada kılavuzun adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayınlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, “Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor” denildi.

2022-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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