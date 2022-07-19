Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Yeniden kapatma olmaz
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Yeniden kapatma olmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan vaka sayılarına ilişkin kişisel tedbirlerin hayata geçirilmesini belirterek, "Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" dedi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yeniden kapatma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kabine toplantısı sonrası bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

"Avrupa’daki dalgayı biz 4-5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzbinleri geçen vakalar görüyoruz" diyen Koca şu ifadeleri kullandı:

  • "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."

Almanya'da koronavirüs kâbusu yeniden hortladı: Maske zorunluluğu geri geliyor
DÜNYA
Almanya'da koronavirüs kâbusu yeniden hortladı: Maske zorunluluğu geri geliyor

HATIRLATMA DOZU YAPILMALI

Koca, "Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi, hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim" ifadelerini kullandı.

Vakalar artınca aşıya koştular
KORONAVİRÜS
Vakalar artınca aşıya koştular

KİŞİSEL TEDBİRLERE UYMALIYIZ

"Bugüne özel değil bu, salgında, bu pandemide bizim elde ettiğimiz bir sonuç, bir kazanım olduğunu görüyoruz. Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz" diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak covidle yaşamayı artık öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım."

Korona vakaları artıyor: Tedbir al aşını yaptır!
KORONAVİRÜS
Korona vakaları artıyor: Tedbir al aşını yaptır!

YENİ YOĞUN BAKIMLAR AÇILMAZ

"Yeni yoğun bakımlar açılması söz konusu mu?" sorusuna ise Koca, "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok, ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovidle birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" yanıtını verdi.

Avrupada kilosu 38 euro​

Avrupa'da kilosu 38 euro​

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor.
Türkiyenin en ucuz 58 otomobili

Türkiye'nin en ucuz 58 otomobili

​Listeler güncellendi: Temmuz fiyatları belli oldu.
Halk TVnin Yangına müdahale yok yalanını CHPli başkan çürüttü

​Vaka sayısı 40 katına çıktı: Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı.

Meteorolojiden iki il için yüksek sıcaklık uyarısı.

​Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

​Doğada kimse fark edemiyor: Hareketsiz durarak kamufle oluyor.

​Şampiyon meslek liseli.

​Polis şafak vakti harekete geçti: 22 gözaltı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.