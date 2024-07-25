YKS tercih dönemi başladı: İşte doğru tercih yapmanın püf noktaları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı.





Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.





Tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapılabilecek.





Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayımlanacak.





Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.





Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.

Doğru tercih yapmanın püf noktaları

Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre sıralama yapmaları. Oysaki ölçütümüz başarı sırası olmalı. Sıralama yaparken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri belirlemek ve değerlendirme. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, tercih havuzunu başarı sırasına uygun bir şekilde oluşturmak.





Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü belirlemeli, sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise temkinli olmak adına kendi başarı sıralarının gerisindeki bölümlerden listelerine eklemeliler.

Uzmanlardan destek alınmalı

Üniversite adayları, ilgi ve yeteneklerini ön plana almalı ve tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri araştırmalı. Aynı zamanda yaşadığımız çağın yetkinlik çağı olduğunu unutmamalı. Bu sebeple öğrenciler hangi bölümü tercih ederlerse etsinler yetkinliklerin geliştirilmesi son derece önemli. Adaylar, yetkinlik geliştirme noktasında tercih listesindeki üniversiteleri araştırmayı ihmal etmemeli.







