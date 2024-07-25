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YKS tercih dönemi başladı: İşte doğru tercih yapmanın püf noktaları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi bugün başladı. Tercih süreci 2 Ağustos'ta sona erecek. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

11:54 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:56 - 25/07/2024 Perşembe
2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yarın yayımlanacak.
2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yarın yayımlanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı.


Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek.


Tercih işlemleri
internet adresinden yapılabilecek.

Adaylara bilgi verilmesi amacıyla 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yarın yayımlanacak.


Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362 aday katılmıştı.

Doğru tercih yapmanın püf noktaları

Üniversite adaylarının, tercih listelerini hazırlarken yaptıkları en büyük yanlış puana göre sıralama yapmaları. Oysaki ölçütümüz başarı sırası olmalı. Sıralama yaparken ilk adım başarı sırasını dikkate almak, ikinci adım ise istedikleri bölümleri belirlemek ve değerlendirme. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta, tercih havuzunu başarı sırasına uygun bir şekilde oluşturmak.


Adaylar, listelerini üç etapta tamamlayabilirler. Önce başarı sıralarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü belirlemeli, sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise temkinli olmak adına kendi başarı sıralarının gerisindeki bölümlerden listelerine eklemeliler.

Uzmanlardan destek alınmalı

Üniversite adayları, ilgi ve yeteneklerini ön plana almalı ve tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri araştırmalı. Aynı zamanda yaşadığımız çağın yetkinlik çağı olduğunu unutmamalı. Bu sebeple öğrenciler hangi bölümü tercih ederlerse etsinler yetkinliklerin geliştirilmesi son derece önemli. Adaylar, yetkinlik geliştirme noktasında tercih listesindeki üniversiteleri araştırmayı ihmal etmemeli.


Yeni Şafak Tercih Rehberi: Şimdi tercih zamanı

Milyonlarca üniversite adayını YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz’da başlayan tercih başvuruları 2 Ağustos’ta sona erecek. Peki bir anlamda geleceğinizi belirleyen tercihlerinizi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Üniversite tercih rehberliğini nasıl yapacağını araştıran ve üniversiteler hakkında bilgi edinmek isteyen gençler için detaylı bir yol rehberi hazırladık. Tercih edilecek üniversitelerin sosyal imkanları, akademik başarısı ve burs oranları gibi pek çok önemli nokta tercih rehberimizde mevcut. Görüş aldığımız uzamanlar ise seçilenin sadece üniversite olmamasının sosyal, akademik ve burs imkanlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yaptılar. Tercih rehberi, üç fasikül 144 sayfayla öğrencilere bu yolda yardımcı olacak.


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