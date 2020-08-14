YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek

Şoför, sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi

Tüm Türkiye'de üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Sakarya'da iki aday sınav heyecanı ile yanlış belediye otobüse binince şoför güzergahını değiştirerek öğrencileri sınava yetiştirdi.