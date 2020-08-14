Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek
EĞİTİM

YSK tercihleri ne zaman saat kaçta bitiyor?

YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek

YKS tercih işlemleri bugün sona erecek. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek. YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

  • YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
GÜNDEM
ÖSYM güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Kayıt tarihleri

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.

YKS'nin TYT oturumunda 5 aday birinciliği paylaştı
GÜNDEM
YKS'nin TYT oturumunda 5 aday birinciliği paylaştı

Şoför, sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi
OYNAT 00:00
Şoför, sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi
Tüm Türkiye'de üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Sakarya'da iki aday sınav heyecanı ile yanlış belediye otobüse binince şoför güzergahını değiştirerek öğrencileri sınava yetiştirdi.


Abone Ol Google News
İlk günkü aşkla

İlk günkü aşkla

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım.
Komşusunu öldürdü

Komşusunu öldürdü

​TikTok sevdası bir can daha aldı.
Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Mısır ile yaptığımız anlaşma ile Türkiyeye istediği şeyi verdik

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.

Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.
Kaçak yolcuya darp

Kaçak yolcuya darp

​Uçağa biletsiz bindiği anlaşılınca yaka paça atıldı.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​Bir maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı.

Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.

​Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.