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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bugün açıklanır mı? 2020 YKS üniversite tercih sonuç sayfası

Gözler ÖSYM'ye çevrildi: YKS tercih sonuçları açıklanıyor

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. YKS tercihlerini 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'ye bildiren adaylar, şimdi ise YKS tercih sonuçları için beklemeye koyuldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada tercih sonuçları için bu hafta işaret edilmişti. İşte 2020 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS tercih sonuçları merakla bekleniyor.
YKS tercih sonuçları merakla bekleniyor.

ÖSYM'nin YKS sınavı sonrası binlerce öğrenci açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Koronavirüs salgını adayların uzun bir süre uzaktan eğitim ile hazırlanmalarına sebep olmuştu. Zor şartlar altında sınava hazırlanan ve üniversite tercihlerini yapan öğrenciler yerleştirme tercih sonuçları ile ilgili araştırmalarını da sürdürüyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2020 YKS yerleştirme tercih işlemleri 14 Ağustos’ta tamamlanmış ardından sonuçlar için gözler ÖSYM’ye çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 2020-YKS tercih sonuçlarının hafta içinde açıklanacağını öğrencilere müjdelemişti. YKS tercih sonuçlarıyla ilgili belirli bir tarih ise duyurulmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Açıklandığında bu adreste olacak)

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.

  • "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Aygün: YKS yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacağız

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  • YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2020 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ise tercihlerine yerleşemeyenler ise ek tercih sürecinde tekrar tercih yapacaklar. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milyonlarca aday bu sorunun cevabını merak ediyor: 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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