Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları bugün açıklandı.
YKS tercih tarihleri ne zaman?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını açıkladı.
YKS tercihleri nasıl yapılır?
Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
YKS'de kimler dereceye girdi?
Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı: