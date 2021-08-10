Gündem YÖK baraj düşürme çalışmalarını tamamladı YKSde barajın 170e düşürülmesi gündemde
EĞİTİM

YÖK baraj düşürme çalışmalarını tamamladı: YKS'de barajın 170'e düşürülmesi gündemde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 170'e düşürülmesi gündemde. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre; konuyla ilgili çalışmasını tamamladı, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Haber Merkezi İHA
YKSde baraj puanları düştü mü?
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Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor. Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi. Çok sayıda aday barajın altında kaldı.

Devlet Bahçeli'den 'üniversite baraj puanları düşürülsün' çağrısı
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Devlet Bahçeli'den 'üniversite baraj puanları düşürülsün' çağrısı
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

YÖK'tan flaş kararlar: Baraj puanı düşürüldü, sıvan süresi uzatıldı
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YÖK'tan flaş kararlar: Baraj puanı düşürüldü, sıvan süresi uzatıldı

TERCİHLER 20 AĞUSTOS’TA SONA ERİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Son karar, yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacak. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

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