Gündem YKSye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak
EĞİTİM

YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı'nın tüm eğitim masrafları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurucusu olduğu Osmaniye Vakfınca karşılanacak.

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Haber Merkezi AA
YKSye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak
Ayşe Sabancalı

Osmaniye Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayşe Sabancalı
Ayşe Sabancalı
  • Osmaniye'de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancalı göz yaşlarına hakim olamamıştı. Daha sonra polislerin ve yakınlarının yardımıyla kimliği getirilen Sabancalı, sınava girebilmişti.

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