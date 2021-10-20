Gündem Yoğun bakımdan çıkan aşı karşıtından ibretlik sözler Cahil inadına gerek yok herkes aşısını olsun
BURSA TÜRKİYE

Yoğun bakımdan çıkan aşı karşıtından ibretlik sözler: Cahil inadına gerek yok herkes aşısını olsun

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Covid-19 Servisi'nde 10 gün yoğun bakımda kalan Sinan Sezer (52), oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında aşı çağırısında bulundu. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle aşı olmadığını belirten Sezer, hastanede aşı olanların hastalığı hafif geçirdiğini gördüğünü belirterek, "Ben bir nefese muhtaç kaldım. Telefonla görüştüğüm eşime dostuma aşılarını olsunlar diye yalvarıyorum. Cahil inadına gerek yok, herkes aşısını olsun" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yoğun bakımdan çıkan aşı karşıtından ibretlik sözler: Cahil inadına gerek yok herkes aşısını olsun
Sinan Sezer

Bursa'da, 'Aşıya güvenmiyorum. Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle aşı olmayan Sinan Sezer, rahatsızlanınca yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Sezer, şikayetleri artınca kaldırıldığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. 10 gün bakımda kalan 4 çocuk babası Sezer, oksijen desteğiyle tedavi gördüğü odasında, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatıp, aşı çağrısı yaptı.

'AŞI OLANLAR, BENİM GİBİ NEFES ALMAKTA ZORLANMIYORDU'


Sağlığına dikkat ettiği için kendisine çok güvendiğini ve 'bana bir şey olmaz' dediğini söyleyen Sezer, “Aşı çalışmaları henüz sürdüğü için aşı olmayı sürekli erteledim. Ama ailemden aşı olmak isteyenlere itiraz etmedim. Annem ve iki çocuğum aşılarını yaptırdı. Ben uzun vadeye yaydım. Ama vade falan kalmadı. Soluğum gitti. Buraya yattığımda ilk dediğim şey; ne kadar çeşidi varsa keşke olsaydım. Yoğun bakımda gördüm, aşısını olanlar rahatlıkla nefes alıyordu. Benim gibi değillerdi. Hafif atlatıyorlardı. Ben bir nefese muhtaç kaldım. Bir yudum su içmenin ne kadar soluk istediğini bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.

"Covid-19 aşısına inanmıyorum" diyen gazeteci koronavirüsten öldü
KORONAVİRÜS
"Covid-19 aşısına inanmıyorum" diyen gazeteci koronavirüsten öldü

'YALVARIYORUM AŞINIZI OLUN'


Kulaktan dolma bilgilerin kendisini etkilediğini belirten Sezer, “Diyorlardı ki ‘aşının şöyle zararı olur’, ‘insanlara şöyle zarar verir’. Bu devlet kendi milletine zarar vermek, onu heba etmek ister mi? Bu işi en az hasarla atlatalım diye uğraşıyor devletimiz. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Canla başla çalışıyorlar. Telefonla görüştüğüm eşime dostuma aşılarını olsunlar diye yalvarıyorum” diye konuştu.

Aşı yaptırmayı reddetti koronanın pençesine düştü: Çok pişmanım
KORONAVİRÜS
Aşı yaptırmayı reddetti koronanın pençesine düştü: Çok pişmanım

'CAHİL İNADINA GEREK YOK, HERKES AŞISINI OLSUN'


Sinan Sezer’in eşi Naciye Sezer de (51) yaşananları şöyle anlattı:


“Biz daha önce aşı olayını faz çalışmaları tamamlanmadı diye askıya almıştık. Daha sonra yaptırırız dedik ama mikrop bizi yendi. Biz hastane programlarını ekranda film izler gibi izliyorduk ama içine girince bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Kime nasıl etki yapacağı belli olmuyor. Bence kimse kendine güvenmemeli. Eşim çok sağlıklı beslenen bir insandı. Her şeyin organiğini tercih ederdi. Buna rağmen bu halde. Cahil inadına gerek yok, herkes aşısını olsun.”

Aşı karşıtı söylemleri dikkat çekmişti: Koronavirüsten hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Aşı karşıtı söylemleri dikkat çekmişti: Koronavirüsten hayatını kaybetti

'YOĞUN BAKIMDA ÇOĞUNLUĞU GENÇ HASTALAR OLUŞTURUYOR'


Vaka sayılarının arttığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zekiye Yavuz, yoğun bakımda tedavi gören genç hasta sayısının artışına dikkat çekerek, “Hastamız aşılarını yaptırmamıştı. Ona bağlı olarak süreci biraz ağır geçirdi. Bu hastamızda ve diğer yoğun bakım ile klinik takiplerinde gördüğümüz üzere yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısız. Üstelik de genç hastalar çoğunluğu oluşturuyor artık. O yüzden ben özellikle herkese aşılanmalarını öneriyorum. Biz ayrıca sağlıkçılar olarak iş yükümüz ve fiziksel anlamda zorlanmamız nedeniyle herkesin aşı olmasını rica da ediyoruz” dedi.

YouTube 'aşı karşıtı' tüm içerikleri kaldıracak: Aşı karşıtlarını engelleyecek
TEKNOLOJİ
YouTube 'aşı karşıtı' tüm içerikleri kaldıracak: Aşı karşıtlarını engelleyecek

Aşı karşıtlarının son durağı İzmir: Miting yapmak için hazırlanıyorlar
GÜNDEM
Aşı karşıtlarının son durağı İzmir: Miting yapmak için hazırlanıyorlar

Samsunlu doktor aşı karşıtı vatandaşı yapığı çizimle yarım saatte ikna etti
FOTOĞRAF 4
Title
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktalarında vatandaşları aşılama çalışmaları devam ediyor. 1. doz aşılamada maviye dönen Samsun’da 2. doz aşılama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Atakum Kent Merkezi’ndeki aşı noktasına gelen bir vatandaş, ’Biontech aşısının hücre olduğunu ve bu yüzden aşı olmak istemediğini’ söyledi.
Title
Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar da 35 yaşındaki Hasan Odabaş isimi aşı karşıtını bir anlaşma sunarak birbirlerini ikna etmek için münazara teklif etti. Hasan Odabaş’a neden aşı olmak istemediğini soran Dr. Nurettin Erol Uyar, ‘Biontech aşısında insanların vücuduna hücre verildiği’ yanıtını aldı. Bunun doğru olmadığını ifade eden Dr. Uyar, yarım saat boyunca aşı karşıtı Hasan Odabaş’a mRNA ile inaktif aşının çalışma prensibini ve faydalarını anlattı. Eline aldığı kağıda ‘Cin Ali’ şeklinde insan vücudu çizen Dr. Uyar, ayrıca virüs, virüsün tutunduğu çıkıntılar, mRNA aşısının ne işe yaradığını, oluşan antikoru ve diğer etmenleri çizerek anlattı.
Title
Yarım saatlik bir münazara üzerine aşı olmayı ve Biontech olmayı kabul eden Hasan Odabaş, bu sefer de aşı formlarını doldururken görevli doktorlar ve hemşirelere de aynı tedirginliklerinden bahsetti. Doktor ve hemşirelerin kendilerinin de 3. dozu Biontech aşısı yaptırdıklarını belirtmesi ve e-nabız uygulamasından Biontech olduklarını göstermelerinin ardından Hasan Odabaş ikna olarak aşı olmayı kabul etti. Odabaş, aşı olmaktan korktuğu için aşı sandalyesinde doktorlarla muhabbet etti. Muhabbet esnasında aşısını olan ve bunun farkına varmayan Odabaş, aşının sandığı kadar korkulacak bir şey olmadığını ve hiç acımadığını ifade ederek, herkesi aşı olmaya davet etti.
Title
’Biontech aşısının hücre olduğunu’ iddia eden genci nasıl ikna ettiğini anlatan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar, “Arkadaşımızın aşı çekincesi vardı. Onu bizimle paylaştı. Biz, aşı noktalarında birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü salgınla ilgili elimizdeki tek silah bu. Bu silahı da kullanmamız gerekiyor. Arkadaşımızın aşı çekincesi olunca ben de kendisini ikna etmek için bir yol aradım. Kendisine bir soru soracağımı, cevabını istediğimi söyledim. Onun da bana bir soru soracağını ve cevabını vereceğimi söyledim. Bu şekilde kendimizi ikna etmek istedik. Kendisine neden Biontech (mRNA) aşısı olmak istemediğini sorduğumda, ‘Bu aşının bir hücre olduğunu, bu yüzden de aşı olmak istemediğini’ söyledi. Ben de aslında bu aşının aslında hücre olmadığını ve açıklayacağımı ifade ettim” dedi.
Samsunlu doktor aşı karşıtı vatandaşı yapığı çizimle yarım saatte ikna etti
Samsun'da doktor, aşı karşıtı olan ve 'Biontech aşısının hücre olduğunu' iddia eden bir vatandaşı, insan vücudu, virüsler ve aşıların etkisini anlatan resim çizerek ikna etti ve Biontech aşısı olmasına vesile oldu.


Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.