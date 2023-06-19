YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara 21 bin 42 kontenjan ayrıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na, 35 yaşın üzerinde 168 bin 7 kadın adayın başvurduğunu belirtti.
21 bin 42 kontenjan ayrıldı
Özvar, 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlardan geçmişte hiç üniversite eğitimi almamış olanlar için üniversitelerde 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan ayrıldığını kaydetti.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ise 34 yaşını tamamlamış kadınlara ayrılan kontenjanın, toplumun genelinde daha kapsayıcı bir yükseköğretim anlayışının güçlenmesine katkı sunmasının hedeflendiği bildirildi.