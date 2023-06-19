YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde 34 yaş üstü kadınlara 21 bin 42 kontenjan ayrıldı

"Bunun yanı sıra yükseköğretime erişmede belirli bir yaşın üstünde olan kadınlara kolaylık sağladık. Sınava katılan adaylara baktığımızda bazı örneklerde de görüldüğü gibi üniversite sınavına girişte hem evladı hem de annesi aynı tatlı heyecanı paylaşarak kader ortaklığı sergilemiş oldular. Üniversiteyi kazanmalarını ve sunduğumuz imkanlardan yararlanarak hayallerine kavuşmalarını diliyorum"