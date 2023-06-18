YKS cevap anahtarı yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren adaylar, hayalini kurdukları bölümler için sınav salonlarında ter dökerken aileleri de okul çevresinde bekleyerek çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, yayımlandı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "
" bağlantısından ulaşılabilecek.
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22 dakika önce