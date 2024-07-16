YÖK Başkanı Özvar'dan '2024-YKS' açıklaması: 'Dikkatle inceleyin' diyerek uyardı

"Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir."