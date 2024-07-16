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YÖK Başkanı Özvar'dan '2024-YKS' açıklaması: 'Dikkatle inceleyin' diyerek uyardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2024-YKS" sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, adaylara, "Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır." önerisinde bulundu.

09:42 - 16/07/2024 Salı
AA
YÖK Başkanı Erol Özvar
YÖK Başkanı Erol Özvar

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milyonlarca aday ve ailelerinin beklediği "2024-YKS" sonuçlarının açıklandığını, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceğini belirtti.

  • Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dileyen Özvar, tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecanın başladığına işaret etti.

'Bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle inceleyin'

Özvar, adaylara, tercihlerini yaparken ilgi alanlarına ve yeteneklerine en uygun programlara yönelmelerini tavsiye ederek şunları kaydetti:

"Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir."

'Sınav her şey demek değildir'

Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylara da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelerini öneren Özvar,
"Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin."
ifadelerini kullandı.

YKS 2024 AÇIKLANMA TARİHİ: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AYT, YDT, TYT sonuç takvimi...

"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş, 17-18 Haziran’da düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla başladı. Hayalindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen binlerce lise mezunu aday, sınavlarda ter döktü. Temmuz ayının ortaları gelirken, hem öğrenciler hem de aileleri YKS sınav sonuçlarına odaklandı. YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı veya e-posta yoluyla bildirilmeyecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. YKS sınav sonuç ekranında adayların oturumlardaki doğru-yanlış cevap sayıları, sınavdan elde ettikleri puan ve yerleştirme puanları yer alacak. Peki, YKS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarını görüntüleme ekranı…


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