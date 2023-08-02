YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara öneriler: 'Bu yıl önemli yenilikler yaptık' diyerek duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar açıklama yaptı.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, üniversite tercih dönemine ilişkin adaylara önerilerin bulunduğu mesaj yayımladı.
Özvar mesajında, tercih yapacak adayların eğitim ile kariyer hedeflerine yönelik heyecanını ve azmini yakından takip ettiklerini belirtti.
Tercih döneminin adayların geleceğinin şekillenmesinde çok önemli kararlar vermesi gereken bir süreç olduğunu kaydeden Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak bu sürecin kolaylaştırılması için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.
Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptıklarını belirten Özvar, mesajında şunlara yer verdi:
Yükseköğretimin, ülke için taşıdığı kıymetin farkında olduklarını aktaran Özvar, şunları kaydetti:
"Eğitim, sadece bireylerin değil, tüm toplumun geleceğine açılan kapıdır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi olanaklar sunmak adına canla başla çalışıyoruz.
Son olarak, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ailelerin ve öğretmenlerin, üniversite adaylarımızın başarısı için gösterdiği destek ve çaba da büyük bir takdiri hak ediyor. Hep birlikte ülkemizin yeni yüzyılında daha güçlü yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz. Tüm adaylara tercihlerinde kolaylıklar diliyorum."