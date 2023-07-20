|
Gündem

YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite adaylarına tercih süreciyle ilgili öneriler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların, istedikleri programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi. Özvar, "İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadrolar, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz" dedi.

09:35 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Erol Özvar

Erol Özvar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS sonuçlarının adaylara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Sınav sürecinde yoğun şekilde çalışan adaylar ile onlara destek oldukları için aileler ve öğretmenlere teşekkürler eden Özvar, "Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Özvar, adayların tercih edeceği programlar hakkında karar verirken, Lisans ya da Önlisans Tercih Sihirbazı modülünden detaylı inceleme yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"YKS Tercih Listem modülünü kullanarak tercih listesi oluşturabilirsiniz. Yükseköğretim öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almaları için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Yükseköğretim kurumlarımızın sizlere sağlayacağı bilgi ve birikimle mezun olduğunuzda, topluma katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum, bahtınız açık olsun."
#YÖK
#Erol Özvar
#YKS
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak