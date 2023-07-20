YÖK Başkanı Özvar'dan üniversite adaylarına tercih süreciyle ilgili öneriler

Sınav sürecinde yoğun şekilde çalışan adaylar ile onlara destek oldukları için aileler ve öğretmenlere teşekkürler eden Özvar, "Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.