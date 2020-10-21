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YÖKDİL başvurusu tarihleri! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. YÖKDİL başvuruları 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.

YÖKDİL başvuruları ne zaman sona erecek?

Sınava başvurular, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar yapılabilecek.

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sınava başvurabilecek.

HES kodu uyarısı

Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekiyor.

HES kodu nasıl alınır?
TEKNOLOJİ
HES kodu nasıl alınır?

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sayfasından erişilebilecek.

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