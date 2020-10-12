Şehirler arası yolculuklarda, ÖSYM'nin yaptığı sıvalarda, pek kuruma girişte artık zorunlu hale gelen HES kodu, Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmamıza yarıyor.

GÜNDEM Şehir içi ulaşımda HES dönemi

Neredeyse şehir içi ulaşımda da olması gereken HES koduna dair hala sorun yaşayan vatandaşlar var. HES kodu olmayan vatandaşlar, kurum kapılarından geri döndürülüyor. Peki, HES kodu nasıl alınır?

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HES kodu nasıl alınır?

Aslına bakılırsa HES kodu almanın 3 basit yolu var. ÖSYM tarafından sınava girecek kişiler için hazırlanan broşürlerde de bu 3 yöntemden bahsedilmekte.

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır. E-Devlet'ten HES kodu nasıl alınır? Öncelikle T.C kimlik numarası ile giriş yaptığımız e-Devlet şifremizin olması gerekiyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "HES Kodu üretme ve listeleme" seçeneğine tıklayıp "Yeni HES Kodu" seçeneğine de tıklayarak HES koduna ulaşabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden HES kodu almak için tıklayınız.

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ÖSYM tarafından hazırlan HES kodu alma broşürü

Alınan HES kodlarının tüm yönetimi kişinin kendisine ait. HES kodlarını istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

Eğer paylaşım süresi belirtilmezse gelen HES kodu 1 yıl geçerliliğini korur.

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