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Hayat E-Devletten HES kodu nasıl alınır? İşte e-devlet HES kodu alma ekranı
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e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ekranı

E-Devlet'ten HES kodu nasıl alınır? İşte e-devlet HES kodu alma ekranı

Koronavirüs hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan HES kodu birçok farklı yöntemle alınabiliyor. Farklı kurum ve kuruluşlara girmek için HES kodu istenmesi sebebiyle Hayat Eve Sığar uygulamasına olan ilgi artıyor. Peki e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma ekranı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv - Hayat Eve Sığar kodu e-devletten alınabiliyor.
Arşiv - Hayat Eve Sığar kodu e-devletten alınabiliyor.

HES kodu alma işlemleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin bulaş çevresini daha hızlı tespit edebilmek adına alınan önlemlerden biri olan Hayat Eve Sığar kodu farklı yöntemlerle elde edilebiliyor. Mobil uygulama üzerinden, telefon aracılığıyla SMS ile ve e-devlet aracılığıyla alınabiliyor. Peki e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri nasıl alınır?
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HES koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletleri nasıl alınır?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun 'Seyahat İzin Belgesi' yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: HES kodu ile seyahat yapılabilecek
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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: HES kodu ile seyahat yapılabilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak' dedi.


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