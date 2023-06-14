YÖK'ten depremzede öğrencilere yüzde 25 ek kontenjan

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. Tercih Uzmanı Ergin Sarar, YKS öncesi aday öğrencilere tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulundu. Sarar, adayların sınava kalan süreyi daha verimli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Telefonda sosyal medyada geçireceği zamanı biraz daha azaltarak kalan son günlerini daha fazla deneme çözüp özellikle farklı soru tarzlarını görmeleri çeşitli sorularla karşılaşmaları anlamında fırsatı sunacaktır. Bu bağlamda eski yıllarda çıkmış ÖSYM soruları ile gerçek sınav deneyimi yaşayarak eksik konularınızı daha net görmek ve sınavda süreyi kullanma hususunda eksikliklerinizi tamamlama fırsatı elde edebileceklerdir. Farklı soru tipleriyle karşılaşmak kendine güveni artırıp kaygı düzeyini düşecektir. Bu durum da öğrencinin sınavda başarısız olacağım kaygısını yenmesine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sınavdan sonra öğrencilerde yeni bir kaygının başladığını söyleyen Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, "Öğrencilerde aldığım puanla istediğim üniversite ve istediğim bölüme yerleşebilecek miyim kaygısı başlıyor. Sınav öncesi ve sonrası kaygı düzeylerini azaltmak için son günlerini verimli kullanması öğrencileri için önem arz etmektedir. Sınav öncesi bazı rutinlere bağlı kalmak sınav performansına katkı sağlayacaktır. Sınava kalan son günlerinizde uyku ve yemek düzeninizde rutinin dışına çıkmayın. Olumsuz ortamlardan kaçınıp size keyif veren sohbet ortamında zamanınızı değerlendirin. Şunu hiçbir zaman unutmayın sınav zor ise herkese zor, sınav kolay ise herkese kolaydır. Sınav bir sıralama sınavı olduğundan sınavın kolay veya zor olması sizin için bir kaygı nedeni değildir" dedi.