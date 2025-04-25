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Yol çalışmasında tarih gün yüzüne çıktı: Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu

Yol çalışmasında tarih gün yüzüne çıktı: Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu

22:1825/04/2025, Cuma
DHA
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Kemer Mahallesi'nde yapılan daha önceki yol çalışmalarında da benzer tarihi buluntulara rastlanmıştı.
Kemer Mahallesi'nde yapılan daha önceki yol çalışmalarında da benzer tarihi buluntulara rastlanmıştı.

Aydın'da yol yenileme çalışması sırasında büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küpleri inceleyen görevliler, çok sayıda kemik buldu. Bölgede çalışma durdurularak, güvenlik şeridiyle önlem alındı. İnsana ait kemiklerin Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
Kemer Mahallesi
'nde yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı.

Roma dönemine ait insan kemikleri

Küpleri inceleyen görevliler, çok sayıda kemik buldu. Bölgede çalışma durdurularak, güvenlik şeridiyle önlem alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, ilk incelemelerin ardından Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kemer Mahallesi'nde 46 yıldır yaşayan
Özer Aksoy
(67) gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol çalışmalarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.


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