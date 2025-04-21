Genç kız traktör kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, O.S. (53) yönetimindeki 27 SF 171 plakalı traktör virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak devrildi. Traktörde bulunan şahıslardan F.Ö. (20) ve Aylin Sönmez (19) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Aylin Sönmez Bozdoğan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.Ö.'nin ise tedavisinin Nazilli Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.