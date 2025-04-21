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Genç kız traktör kazasında hayatını kaybetti

Genç kız traktör kazasında hayatını kaybetti

09:1221/04/2025, Pazartesi
IHA
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27 SF 171 plakalı traktör virajı alamayarak devrildi.
27 SF 171 plakalı traktör virajı alamayarak devrildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Tütüncüler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, O.S. (53) yönetimindeki 27 SF 171 plakalı traktör virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak devrildi. Traktörde bulunan şahıslardan F.Ö. (20) ve Aylin Sönmez (19) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Aylin Sönmez Bozdoğan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.Ö.'nin ise tedavisinin Nazilli Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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