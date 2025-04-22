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Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı

Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı

13:5122/04/2025, Salı
DHA
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Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.'ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alınan bakıcı Hatice Kaplan (62), tutuklandı.

Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları R.H.K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı. Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan'ın R.H.K.'yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.



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