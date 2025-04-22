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Bu kadarına da pes: Klima motorundan ses geliyor diye önce silah çektiler, ardından darp ettiler

Bu kadarına da pes: Klima motorundan ses geliyor diye önce silah çektiler, ardından darp ettiler

12:2522/04/2025, Salı
IHA
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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da iddiaya göre, klima motorundan ses geliyor diye bina sakini, yanındakilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdı. Tartışma esnasında silah da çeken şahıslar, usta öğreticiyi darp ederek kursun camını kırdı.

Elazığ'da apartmanın altındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı seramik kursunda bulunan klimanın motor sesinden rahatsız olan bir bina sakini, beraberindekilerle birlikte aşağı indi. Usta öğretici M.U.İ. ile tartışmaya başlayan şahıslardan biri silah çekti. Kurs içerisindekilerin silaha engel olmasıyla şahıslar, M.U.İ.'yi darp ederek kapı camını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı usta öğretici, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




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