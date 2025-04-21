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Kardeşine tabanca çekti: Devriyedeki polisler etkisiz hale getirdi

Kardeşine tabanca çekti: Devriyedeki polisler etkisiz hale getirdi

13:2021/04/2025, Pazartesi
DHA
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Polisler, şüphelinin elindeki tabancayı alıp, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.
Polisler, şüphelinin elindeki tabancayı alıp, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavga ettiği kardeşi C.B.'ye tabanca çeken Hüseyin B.'ye, devriye atan yunus ekipleri müdahale etti. Polis memurlarının şüphelinin elindeki tabancayı aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin Tarsus Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaşan Hüseyin B. ile daha önce aralarında husumet olan kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Hüseyin B., kardeşine tabanca çekti. Bu sırada caddede devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de görevli yunus ekipleri, kavgayı fark edip müdahale etti. Polisler, şüphelinin elindeki tabancayı alıp, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hüseyin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Öte yandan olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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