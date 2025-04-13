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Akrabasını kıraathanenin ortasında vurdu

Akrabasını kıraathanenin ortasında vurdu

23:1013/04/2025, Pazar
AA
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Silahla yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.
Silahla yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de bir kıraathaneye gelen şahıs, 45 yaşındaki akrabasına yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra polis merkezine giderek teslim olurken, başından yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye gelen A.A. (21), akrabası olduğu öğrenilen Ş.A'ya (45) yanında getirdiği tabancayla ateş etti.

Başından yaralanan Ş.A, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, Eşrefpaşa Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Ş.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



#kıraathane
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#silahlı saldırı
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