İzmir Büyükşehir'e '30 yaş' cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 30 yaşından gün alan öğrencilerin toplu taşıma araçlarındaki indirimini kaldıran İzmir Büyükşehir Belediyesine, "yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı. Kurum kararına göre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Mayıs 2024'te "İzmir'im Kart Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklikle, toplu taşımada öğrenci indiriminden faydalanabilecek kişiler için "30 yaşından gün almamış olma" şartı getirildi. Değişiklik sonrası öğrenci indirimi iptal edilen 34 yaşındaki üniversite öğrencisi M.R.Y, mağduriyetinin giderilmesini istediği belediyeden olumsuz yanıt aldı. Bunun ardından öğrenci, TİHEK'e başvurdu. Başvuruyu inceleyen TİHEK, "yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine" karar vererek, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.