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Ekipler sahada: İzmir Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

Ekipler sahada: İzmir Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

21:4528/03/2025, Cuma
AA
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Otoyollarda bayram trafiği oluşmaya başladı.
Otoyollarda bayram trafiği oluşmaya başladı.

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nın da gelmesiyle yollarda hareketlilik de başladı. Vatandaşlar dokuz günlük tatil için yola çıkarken İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde de zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerince de tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.



#bayram trafiği
#Bursa
#ramazan bayramı
#trafik

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