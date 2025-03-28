Ekipler sahada: İzmir Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nın da gelmesiyle yollarda hareketlilik de başladı. Vatandaşlar dokuz günlük tatil için yola çıkarken İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde de zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil izni için yola çıkanların oluşturduğu hareketlilik başladı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk gözleniyor.
Emniyet ve jandarma ekiplerince de tatilcilerin seyahatlerini sorunsuz geçirmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.