Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Eşiyle borç yüzünden tartışan taksi şoförü eşini öldürüp intihar etti

Eşiyle borç yüzünden tartışan taksi şoförü eşini öldürüp intihar etti

10:5721/04/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda, taksi şoförü Ferhan Dürçek (63) evde tartıştığı eşi Hanna Dürçek (44)'i silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında Ferhan Dürçek'in kızı ve kardeşinin de balkonda oturdukları öğrenildi.

Zeytinburnu'nda taksi şoförü Ferhan Dürçek ile tercümanlık yapan Ukrayna uyruklu eşi Hanna Dürçek arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Ferhan Dürçek, evde bulunan silahla eşini vurdu, daha sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.


Tartışma yaşanırken balkonda oturan ve silah sesleri üzerine içeri giren Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek (25) ve kardeşi Gülcan Dürçek'in (60) durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhan ve Hanna Dürçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.




BORÇLAR NEDENİYLE TARTIŞMA İDDİASI

Polis olayla ilgili Dürçek çiftinin hayatını kaybettiği evde inceleme yaptı. Hanna Dürçek'in vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında balkonda oturan Ferhan Dürçek'in kızı Leyla Dürçek ve kardeşi Gülcan Dürçek ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Çiftin daha önce de Ferhan Dürçek'in borçları nedeniyle defalarca tartıştıkları öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri polisin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#zeytinburnu
#cinayet
#taksi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri!