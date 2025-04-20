Almanya'da kan donduran çifte cinayet

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından polis, helikopter desteğiyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Almanya'da Hessen eyaletine bağlı Bad Nauheim kasabasında, Frankfurt’un kuzeyinde bulunan bir konutun önünde iki erkeğin cansız bedeni bulundu.
Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, cesetlerin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü doğruladı.
Ağır silahlı polisler bölgeye indi
Olayın bildirilmesinin ardından polis, Deutergraben Caddesi yakınlarında, USA-Wellenbad bölgesinde geniş çaplı bir güvenlik önlemi aldı.
Ağır silahlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.
Operasyona özel kuvvet polisleri ve helikopter desteği dahil edildi.
Polis, operasyonun devam ettiğini ve şüphelilerin henüz yakalanmadığını bildirdi.