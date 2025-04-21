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Beyşehir'de hayvan pazarında bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

Beyşehir'de hayvan pazarında bıçaklı kavga: Bir kişi yaralandı

15:5621/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yaralı şahıs götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.
Yaralı şahıs götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İçerişehir Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 59 yaşındaki M.Ç. bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

#Konya
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