Mahalledeki taşlı, sopalı, bıçaklı kavga hastanede devam etti: 2'si ağır 5 yaralı

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastane önünde bu kez yaralı yakınları arasında kavga çıktı. Burada önlem alan polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açıp, kavga edenlere biber gazıyla müdahale etti. Bu kavgada da 3 kişi yaralandı. Bıçakla yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.