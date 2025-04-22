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Arnavutköy'de kan donduran olay: Boş arazide bulundu

Arnavutköy'de kan donduran olay: Boş arazide bulundu

09:4622/04/2025, Salı
IHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Arnavutköy’de vatandaşlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Ağır şekilde darp edildiği belirlenen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy'de vatandaşlar boş arazide hareketsiz şekilde yatan ağır şekilde darp edilmiş bir kişi buldu.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sokak arasında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler bilinci kapalı şekilde yatan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kim yada kimler tarafından ne amaçlı gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.

Polis ekipleri konuyla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın başka bir kişi tarafından kucağında taşınarak boş araziye doğru ilerlediği görüntülere ulaştı. Ekiplerin olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Edinilen ilk bilgilere göre ağır yaralı şekilde bulunan şahsın üzerinden Ahmet Ezer adına bir kimlik çıktığı öğrenildi.



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