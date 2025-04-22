Arnavutköy'de kan donduran olay: Boş arazide bulundu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sokak arasında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler bilinci kapalı şekilde yatan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kim yada kimler tarafından ne amaçlı gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.