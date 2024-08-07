Yol kenarına dökülen yem ve gübreler zehirledi: 15 koyun telef oldu

Olay, akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde otlaktan ahıra götürülen koyunlar, yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yedi.

Bir süre sonra koyunların yere düştüğünü gören Çoban'ın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi. Yapılan incelemede zehirlenmeye bağlık olarak 15 koyununun öldüğünü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiğini belirledi.