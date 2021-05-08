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Gündem Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı 2si ağır 4 yaralı
İZMİR

Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde iddiaya göre, aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapan pikap sürücüsü, park halindeki iş makinesine çarptı. Kazada pikaptaki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca iş makinasına çarptı: 2si ağır 4 yaralı
Pikap sürücüsü, park halindeki iş makinesine çarptı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Göksu Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, Melih U. idaresindeki 35 AUE 926 plakalı pikapla ilerlediği sırada yola aniden bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için hamle yapan sürücü kontrolü kaybedince pikap, park halindeki iş makinası çarptı.

DHA

Çarpışmanın etkisiyle, pikapta bulunan Kübra Nur C., Sevgi Ş., Mesut Y. ve sürücü Melih U. yaralandı. Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DHA

İhbar üzerine, olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta sıkışan Kübra Nur C., Sevgi Ş., ve Mesut Y.'yi çalışmalar sonucu çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan, Melih U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

DHA

Hastanelerde tedaviye alınan Kübra Nur C. ve Sevgi Ş.'nin durumunun ağır olduğu, Mesut Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Melih U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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