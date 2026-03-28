Yola sıvı döküldü: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Fabrika Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yere dökülen sıvının yolu kayganlaştırması neticesinde sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 41 AF 862 plakalı Honda marka otomobil ile 36 ABE 836 plakalı Cupra marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi.