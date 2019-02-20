Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Hayat

Reynmen 200 milyonluk şarkıyı kaldırdı

İlk yüklendiği günden bu yana gündemden düşmeyen Reynmen'in "Derdim Olsun" şarkısı 200 milyon tıka ulaştıktan sonra YouTube'dan kaldırıldı. Reynmen, şarkıyı kendisinin kaldırdığını açıklayarak, "Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız. Hadi bakayım" dedi.