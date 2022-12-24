Yolcu otobüsünde üç kişinin valizinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dörtdivan ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.
Yapılan denetimler çerçevesinde iki ayrı yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğinin 3 yolcuya ait valizlere tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.
3 ayrı yolcuya ait valizlerde gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlunun Yeni Mahalle Pınar Caddesindeki evinin önünde park halindeki 34 ENP 646 plakalı otomobiline, 21 Aralık günü saat 00.30 sıralarında, boya sökücü döküldü.
Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Hacıfettahoğlu, apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde, kimliği belirsiz kişinin elinde bidonla gelip otomobilin üzerine boya sökücü döktüğünü belirledi.
Hacıfettahoğlunun ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilde 100 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustosta da işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3ü tutuklanırken, diğer 3ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Zabıta müdürünün otomobiline saldırı: Boya sökücü döktü
Aydın'da, daha önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun, bu kez de park halindeki otomobiline boya sökücü döküldü. Otomobilin 100 bin liralık zarar gördüğü o anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde Hakan Ata’ya ait koyun sürüsünde çiçek hastalığı çıktı.
Hastalığın Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden gelen koyunlardan bulaştığı kaydedilirken, hastalık 160 koyun ile 80 kuzunun telef olmasına neden oldu.
Dededen koyuncu olduğunu anlatan 41 yaşındaki Hakan Ata, “Manisa Sarıgöl’den bir arkadaş 40 kadar koyun getirmişti. Ben bunları satın aldım. Bilmiyordum, koyunlarda hastalık varmış. Hastalık bir anda sürüyü sardı. 45-50 günden beri hastalıkla uğraşıyoruz. Şu ana kadar 150-160 koyun 80’de kuzu telef oldu. Tarım İlçe Müdürlüğünden gelip koyunlara aşı yaptılar. Ancak, aşı yetmediği gerekçesiyle kuzular aşılanmadı. Bu nedenle özellikle kuzularda ölüm devam ediyor. Çok mağdur oldum” dedi.
Balıkesir’de çiçek hastalığı paniği: 240 koyun ve kuzu telef oldu
Balıkesir Burhaniye'de çiçek hastalığından çok sayıda hayvanın ölmesi büyük paniğe neden oldu. Kırsal kesimlerdeki mahallerde 160 koyun ile 80 kuzu telef oldu.
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Bebek Arnavutköy Caddesinde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü.
Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
KİŞİSEL EŞYALARI DALGIÇ ÇIKARDIRestoran ise belediye tarafından mühürlendi. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı.
Denizden çıkarılanlar arasında çanta, cüzdan, telefon, anahtar ve personel kartları olduğu görüldü. Denizdeki masa ve fıçı ise belediye ekipleri çıkardı. Denizdeki kişisel eşyaların bulunması için çalışmalar devam ediyor.
ÇÖKEN İSKELE SÖKÜLDÜRestoranın yıkılan ve risk teşkil eden bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından oksijen kaynağı ile kesildi.
İşte olay yeri görüntüleri.
Bebek'te çöken iskele söküldü
Bebek Arnavutköy Caddesi'nde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü. Restoranda yemek yiyenlerken denize düşen vatandaşlar güçlükle kurtarıldı. Belediye tarafından mühürlenen restoranın iskelesi söküldü.