Gündem Yolcu otobüsünde üç kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
BOLU

Yolcu otobüsünde üç kişinin valizinden uyuşturucu çıktı

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde iki ayrı yolcu otobüsünde valizlere gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi. Valizlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yolcu otobüsünde üç kişinin valizinden uyuşturucu çıktı
3 ayrı yolcuya ait valizlerde gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dörtdivan ilçesi Anadolu Otoyolu mevkiinde yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

Yapılan denetimler çerçevesinde iki ayrı yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğinin 3 yolcuya ait valizlere tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi.

3 ayrı yolcuya ait valizlerde gizlenmiş halde toplam 838 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Zabıta müdürünün otomobiline saldırı: Boya sökücü döktü
FOTOĞRAF 8
Title
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlunun Yeni Mahalle Pınar Caddesindeki evinin önünde park halindeki 34 ENP 646 plakalı otomobiline, 21 Aralık günü saat 00.30 sıralarında, boya sökücü döküldü.
Title
Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Hacıfettahoğlu, apartmanın güvenlik kamerasını incelediğinde, kimliği belirsiz kişinin elinde bidonla gelip otomobilin üzerine boya sökücü döktüğünü belirledi.
Title
Hacıfettahoğlunun ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Otomobilde 100 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.
Title
Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, 1 Ağustosta da işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve bacaklarından yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden 3ü tutuklanırken, diğer 3ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Title
Title
Title
Title
Zabıta müdürünün otomobiline saldırı: Boya sökücü döktü
Aydın'da, daha önce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun, bu kez de park halindeki otomobiline boya sökücü döküldü. Otomobilin 100 bin liralık zarar gördüğü o anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’de çiçek hastalığı paniği: 240 koyun ve kuzu telef oldu
FOTOĞRAF 7
Title
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde Hakan Ata’ya ait koyun sürüsünde çiçek hastalığı çıktı.
Title
Hastalığın Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden gelen koyunlardan bulaştığı kaydedilirken, hastalık 160 koyun ile 80 kuzunun telef olmasına neden oldu.
Title
Dededen koyuncu olduğunu anlatan 41 yaşındaki Hakan Ata, “Manisa Sarıgöl’den bir arkadaş 40 kadar koyun getirmişti. Ben bunları satın aldım. Bilmiyordum, koyunlarda hastalık varmış. Hastalık bir anda sürüyü sardı. 45-50 günden beri hastalıkla uğraşıyoruz. Şu ana kadar 150-160 koyun 80’de kuzu telef oldu. Tarım İlçe Müdürlüğünden gelip koyunlara aşı yaptılar. Ancak, aşı yetmediği gerekçesiyle kuzular aşılanmadı. Bu nedenle özellikle kuzularda ölüm devam ediyor. Çok mağdur oldum” dedi.
Title
Title
Title
Title
Balıkesir’de çiçek hastalığı paniği: 240 koyun ve kuzu telef oldu
Balıkesir Burhaniye'de çiçek hastalığından çok sayıda hayvanın ölmesi büyük paniğe neden oldu. Kırsal kesimlerdeki mahallerde 160 koyun ile 80 kuzu telef oldu.

Bebek'te çöken iskele söküldü
FOTOĞRAF 7
Title
Bebek Arnavutköy Caddesinde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü.
Title
Restoranda yemek yiyenler denize düştü. Denize düşenlerin bir kısmı kendi imkanları ile çıkarken bir kısmı da çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Title
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Title
KİŞİSEL EŞYALARI DALGIÇ ÇIKARDIRestoran ise belediye tarafından mühürlendi. Denize düşenlerin kişisel eşyaları ise dalgıç yardımıyla karaya çıkarıldı.
Title
Denizden çıkarılanlar arasında çanta, cüzdan, telefon, anahtar ve personel kartları olduğu görüldü. Denizdeki masa ve fıçı ise belediye ekipleri çıkardı. Denizdeki kişisel eşyaların bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Title
ÇÖKEN İSKELE SÖKÜLDÜRestoranın yıkılan ve risk teşkil eden bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından oksijen kaynağı ile kesildi.
Title
İşte olay yeri görüntüleri.
Bebek'te çöken iskele söküldü
Bebek Arnavutköy Caddesi'nde dün akşam saatlerinde restoranın iskelesi çöktü. Restoranda yemek yiyenlerken denize düşen vatandaşlar güçlükle kurtarıldı. Belediye tarafından mühürlenen restoranın iskelesi söküldü.


CANLI | Trabzonspor-Fenerbahçe

CANLI | Trabzonspor-Fenerbahçe
Doğanın gizli hazinesi

Doğanın gizli hazinesi

​Vatandaşın uğrak noktası oldu.
Fransız vekil Delogu Pariste ortalığı savaş alanına çeviren PKK yandaşlarıyla birlikte yürüdü

Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklama.

​Bir milyon kişi elektriksiz kaldı, 12 kişi öldü.

Kızılelma'dan sonra bir müjde daha: Önümüzdeki aylarda havalanacak.

Yerli Haaland'dan muhteşem gol

Yerli Haaland'dan muhteşem gol

​​Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.