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MALATYA

Yolcu otobüsünde yakayı ele verdi: Soğuklar başladı

Malatya'da yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapan ekipler durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasında vücuduna sarılı halde gizlenmiş 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirdi. Operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

Haber Merkezi AA
Malatya'da kimlik kontrolü sırasında yakalanan uyuşturucu kuryesi
Malatya'da kimlik kontrolü sırasında yakalanan uyuşturucu kuryesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüpheli ve grupların yakalanmasına yönelik kentte çalışma yaptı.

DURUMUNDAN ŞÜPHELENEN EKİPLER PAKETİ BULDU

  • Malatya-Elazığ kara yolunda uygulama gerçekleştiren ekipler, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, H.Ş'nin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan üst aramasında, zanlının vücuduna sarılı halde gizlenmiş paketler halinde 2 kilo 50 gram toz esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

"SOĞUKLAR BAŞLADI" NOTU İLE PAYLAŞTILAR

  • Öte yandan operasyonun görseli, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından "Soğuklar başladı..." notuyla paylaşıldı.

Operasyonun görseli böyle paylaşıldı.
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