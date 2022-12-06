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İZMİR

Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: Üzerinden iki kilo kokain çıktı

İzmir Otogarı’nda şehirler arası yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getiren kadın şahıs yakalanırken, operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Yolcu otobüsüne uyuşturucu baskını: Üzerinden iki kilo kokain çıktı
İzmir’e yolcu otobüsü ile 2 kilogram kokain getiren zehir taciri kadın yakayı ele verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehirler arası yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir Otogarı’nda ekiplerce yapılan operasyonda, Ş.Ö., isimli kadın şahıs 2 kilo 60 gram kokain maddesi ile yakalandı.

Gözaltına alınan zehir taciri kadın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var
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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu 43üncü kilometresinde meydana geldi.
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Osman Erduğan (25) yönetimindeki 06 BJC 168 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Nazlı Beyazgül yönetimindeki 06 BA 0082 plakalı otomobile çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle otomobil boş araziye savruldu.
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Bu sırada Osman Şimşek (62) yönetimindeki 34 CHS 602 plakalı cip kazadan dolayı yolda duran kamyonete çarptı.
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Zincirleme kazada, sürücüler Osman Erduğan, Asiye Şimşek (63), Osman Şimşek ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Erduğan (24) ve Mehmet Efe Erduğan (2) yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye; ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde yapılan kontrolde, İstanbulun Beykoz ilçesine bağlı Çavuşbaşı Beldesinin eski belediye başkanı olduğu öğrenilen sürücü Osman Şimşekin eşi Asiye Şimşekin (59) hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Şimşek’in cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kırıkkale'de zincirleme kaza: Bir ölü dört yaralı var
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobil, kamyonet ve cipin karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu
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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1’i cip ve 3 otomobile daha sıçradı.
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Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü.
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Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Bursa’da araç bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu
Bursa'da bir araç bayisinde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bayinin otoparkında bulunan biri cip iki araca sıçrayarak küle çevirirken, iki otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.


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